0553 313 94 23

Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Adana’da evinde 43,1 gram metamfetamin ve 186 gram skunk ele geçirilen zanlı tutuklandı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
Evinde uyuşturucu ele geçirilen zanlı tutuklandı

Adana’da evinde 43,1 gram metamfetamin ve 186 gram skunk ele geçirilen zanlı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Beyazevler Mahallesi’nde bir ikamette Tarık H. isimli şahsın uyuşturucu sattığı ihbarı üzerine eve baskın yaptı. Evde yapılan aramada, 43.1 gram metamfetamin ve 186 gram skunk, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde ettiği değerlendirilen bin 290 lira ele geçirildi.Zanlı ifadesinde satıcı olmadığını uyuşturucu bağımlısı olduğu için kullandığını ileri sürdü. Zanlı sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:26
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BirGün yazarından Kurban Bayramı için küstah teklif! ‘Yardım Bayramı dense ama…’
    1. BirGün yazarından Kurban Bayramı için..
    2. Teröristlerin ağaçlar arasına..
    3. Gram altın 253,9 lira seviyelerinde
    4. Temassız ödemelerde işlem limiti 120..
    5. (Özel) Sultangazi’de yaşlı kadını..
    6. İmplant sonrası diş bakımına dikkat
    7. Ermeni diaspora Rusya’yı karıştırdı
    8. Adana'da akaryakıt kaçakçılığı..
    9. Dış ticaret istatistikleri (2)
    10. Göz altı çukurlarına dikkat
    11. Kırıkkale'de otomobilin çarptığı çocuk..
    12. Burhaniye’de Çocuk Koruma Koordinasyon..
    13. Küflü ekmekleri vatandaşa..
    14. Burundaki şekil bozukluğuna dikkat
    15. MEB'den okul yöneticilerine eğitim
    16. GRAFİKLİ - Yeni Malatyaspor tur peşinde
    17. Yurt dışı emeklilik nasıl olunur? Yurt..
    18. Şehit yakınları ve gazilerin düğünleri..
    19. Erzurum’da yaban hayatı fotokapan ile..
    20. Almanya'da perakende satışlar..
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!
    Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak