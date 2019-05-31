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Evinde silahlı saldırı sonucu ölen suç örgütü sanığı toprağa verildi

İzmir'de, "organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan ve evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren iş adamı Ahmet Kurtuluş'un cenazesi defnedildi

31 Mayıs 2019 Cuma 18:33
Evinde silahlı saldırı sonucu ölen suç örgütü sanığı toprağa verildi

İZMİR (AA) - İzmir'de, "organize suç örgütü" davasında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartı uygulanan ve evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybeder iş adamı Ahmet Kurtuluş'un (41) cenazesi toprağa verildi.

Kurtuluş'un cenazesi, yakınları tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinden alınarak Narlıdere Merkez Camisi'ne getirildi.

Ahmet Kurtuluş'un eşi Burçin Kurtuluş ve yakınları burada taziyeleri kabul etti.

Burçin Kurtuluş, "Buraya kadarmış. Bu dünyada 20 seneymiş. Ağlamıyorum, düşmanı sevindirmiyorum." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş'un cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Narlıdere Yeniköy Mezarlığı'na defnedildi.

- Organize suç örgütü davasında yargılanıyordu

Hakkında elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan Ahmet Kurtuluş, İzmir 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen "organize suç örgütü" davasında, firari sanık suç örgüt lideri Serkan Kurtuluş ile 7'si tutuklu 69 sanık arasında bulunuyordu.

Hazırlanan iddianamede, sanıklara "suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve örgüte üye oldukları, örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme" gibi suçlamalar yöneltilmişti.

Bazı devlet görevlilerinin suç örgütüyle bağlantıya geçerek FETÖ soruşturmalarını etkilediğine işaret edilen iddianamede, "Çeşitli üst düzey kamu görevlileri ile siyasetçiler arasında FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan iş adamlarına yönelik menfaat temin saikiyle ve örgütlü hareket edildiği, bir nevi kamuoyundaki tabirle 'FETÖ borsası' olduğu kuşkusu uyanmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

- Olay

Narlıdere ilçesinde dün, üzerinde polis yeleği bulunan bir şüpheli, güvenlik görevlisine denetimli serbestlik bürosunda görev yaptığını söyleyerek girdiği sitedeki dairesinde Kurtuluş'u silahla yaralamıştı.

Şüpheli yaya olarak kaçarken, hastaneye kaldırılan Ahmet Kurtuluş yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:33
  1. Cenaze töreni
  2. İş adamı
  3. silahlı saldırı

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