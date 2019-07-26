0553 313 94 23

Evinde rahatsızlanan 84 yaşındaki yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Bakırköy’de evinde rahatsızlanan yaşlı kadını itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın sonunda kurtardı.

26 Temmuz 2019 Cuma 05:25
Evinde rahatsızlanan 84 yaşındaki yaşlı kadını itfaiye ekipleri kurtardı

Bakırköy’de evinde rahatsızlanan yaşlı kadını itfaiye ekipleri yaptıkları çalışmanın sonunda kurtardı. Komşusunun ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler yaptıkları çalışma sonunda yaşlı kadını ambulansa bindirerek hastaneye götürdü.


Olay gece saat 02.45 sıralarında Bakırköy ilçesi Kartaltepe Mahallesi Pembe Ay Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre evinde rahatsızlanan 84 yaşındaki Şükran Çınar isimli kadın, üst komşusu olan Nuray Soybay’ı telefon ile aradı. Şükran Çınar, üst komşusuna rahatsızlandığını ve kızına haber verilmesi istediğini söyledi.


Bunun üzerine üst komşu Nuray Soybay, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Hasta olduğundan dolayı kapıyı açamadığını anlayan komşu Nuray Soybay durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri birinci katın camında girerek yaşlı kadını evden çıkardı. Hastalanan kadın ambulansa alınarak hastaneye götürüldü.


Yaşlı kadının üst komşusu Nuray Soybay, yaşlı kadının kendisine telefon ettiğini ifade ederek, “Telefonum çaldı, 3’e çeyrek vardı. Çok fenayım dedi. Kızımı arar mısınız dedi? Aradım işte itfaiyeler hepsi geldiler. Ben üst komşusuyum” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 05:25
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den Filistin'in anlaşmaları askıya almasına tepki
    1. İsrail'den Filistin'in anlaşmaları..
    2. Evinde rahatsızlanan 84 yaşındaki..
    3. Hasdal - Okmeydanı Bağlantı yolunda..
    4. Çatışma ortasında kalan gencin kolu..
    5. Pompeo'dan S-400 açıklaması
    6. Arkadaş kurşunu öldürdü
    7. Hamas, İsrail ile anlaşmaların askıya..
    8. Polis aracına uzun namlulu silahlarla..
    9. Adıyaman'da polislere silahlı saldırı:..
    10. Diyanet İşleri Başkanlığı’na yönelik..
    11. Pompeo ve Afganistan Cumhurbaşkanı..
    12. Hamas'tan İran ziyareti için "tarihi..
    13. Doğu Türkistan'dan kan donduran kareler!
    14. Otomobil takla attı: 4 yaralı
    15. Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de
    16. Batı endişeli: Boris Johnson başarılı..
    17. "Lösemili kızım var" demişti.....
    18. "Eksiklerimizin farkındayız"
    19. Burdur’da şüpheli paket polisi alarma..
    20. Eskişehir’de kan donduran cinayet
    21. Eskişehir'de cinayet
    22. Pompeo'dan Türkiye'ye küstah teklif:..
    23. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    24. Filistinli ve İsrailli aktivistler..
    25. Hindistan Büyükelçisi Bhattacharyya:..
    26. Apple Intel'in akıllı telefon..
    27. Yılın ilk 6 ayında yaklaşık 1 milyon..
    28. Philadelphia 76ers, Furkan Korkmaz'ın..
    29. Macaristan'dan AB Komisyonu'na tepki
    30. Altay Bayındır: "Hocama teşekkür etmek..
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    Somali Cumhurbaşkanı: Türkler ülkemizin şerefini geri kazandıracak
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    FETÖ'cü avukattan Hakan Atilla'ya ahlaksız teklif!Ülkesini satmadı
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Türkiye bu habere kilitlendi! Bugün açıklanıyor
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Binali Yıldırım ve Bülent Arınç'a yeni görev!
    Merkez Bankası faizi indirdi!
    Merkez Bankası faizi indirdi!

    Günün Karikatürü

    26 Temmuz 2019
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Erdoğan ve Kılıçdaroğlu törende bir araya geldi! Tokalaşmada dikkat çeken detay
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi
    Optimar son anket sonuçlarını paylaştı! Türk halkının yüzde 63'ü evet dedi