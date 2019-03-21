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Evinde binlerce dolar ve peruklar çıkmıştı! Cezası belli oldu

Eskişehir'de polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanan ve saklandığı evde sakal, bıyık, peruk ve 41 bin liralık döviz ele geçirilen FETÖ/PDY sanığı Bahri Gür, mahkeme tarafından 10 yıl hapse mahkum edildi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:28
Evinde binlerce dolar ve peruklar çıkmıştı! Cezası belli oldu

Eskişehir’de yakalandığı hücre evinde takma sakal, bıyık, peruk ve 41 bin liralık döviz ele geçirilen FETÖ/PDY sanığı Bahri Gür, tutuklu yargılandığı davada 10 yıl hapse mahkum edildi.

Eskişehir 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, askerlerden sorumlu mahrem imam olduğu iddia edilen tutuklu sanık Bahri Gür ile avukatı katıldı. Mahkeme savcısının, esas hakkındaki mütalaasına karşı savunma yapan sanık Bahri Gür, suçlamaları kabul etmeyerek, "Örgüt ile bugüne kadar hiçbir bağım olmadı. Eşim 'ByLock'tan 7 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Benim alakam yok" dedi. Mahkeme başkanının, "Yakalandığınızda hücre evinde takma sakal, bıyık, peruk ve 41 bin lira değerinde döviz bulunmuş. Buna ne diyeceksin?" diye sorması üzerine, FETÖ sanığı Gür, "Onlar birlikte kaldığımız arkadaşlarımızındı. Ben zaten kaçmıyordum. Tek hatam tanık olarak mahkemeye gitmemekti. Etkin pişmanlık hükümlerinden yaralanmam söz konusu değildir" şeklinde cevap verdi.

Mahkeme heyeti sanık Bahri Gür'ü 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 10 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

Ankara, Eskişehir, Konya ve Van Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, haklarında 'terör örgütü üyesi olmak' suçundan yakalama kararı bulunan Bahri Gür'ün de aralarında bulunduğu 4 şüpheli yakalanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Polis ekiplerince hücre evinde yapılan aramalarda kadın ve erkek perukları ve takma sakal, bıyık ile örgütsel dokümanların yanı sıra 41 bin liralık döviz ve Türk Lirası ele geçirilmişti.

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Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:28
  1. Van
  2. Konya
  3. Eskişehir
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