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Evinde misafir etmişti! 14 yaşındaki kızını kaçırdığını ileri sürdü

Antalya'da dört çocuk annesi kadın, birkaç kez evlerinde misafir ettikleri genç adamın, 14 yaşındaki kızını kaçırdığını ileri sürdü. Acılı anne, "Ne olur kızımı bulsunlar. Artık dayanacak gücüm kalmadı" dedi.

03 Şubat 2019 Pazar 08:40
Evinde misafir etmişti! 14 yaşındaki kızını kaçırdığını ileri sürdü

Antalya'da 4 gün önce evden ekmek almak için çıkan 14 yaşındaki Sıla Ö'nün kaçırıldığı öne sürdü. Anne Emine Ö, bu sırada cep telefonuna birkaç kez evlerinde misafir ettikleri Savaş G'den (36) "Anneciğim, babacığım, namusunuz benim namusumdur. Ben kızınızı, kızınız da beni seviyor, bizi ayırmayın." yazılı mesaj geldi.

Ekmek almak için evden çıktı

İddiaya göre, Kepez ilçesi Kuzeyyaka Mahallesi'nde yaşayan 8'inci sınıf öğrencisi Sıla Ö, 28 Ocak'ta sabah ekmek almak için evden çıktı. Dört çocuk annesi Emine Ö (43), eve dönmeyen kızını mahallede aramaya başladı.

"Artık o benim, ölene kadar namusum"

Anne Emine Ö, bu sırada cep telefonuna birkaç kez evlerinde misafir ettikleri Savaş G'den (36) "Anneciğim, babacığım, namusunuz benim namusumdur. Ben kızınızı, kızınız da beni seviyor, bizi ayırmayın. Artık o benim, ölene kadar namusum. Böyle olsun istemezdim. Kendinize iyi bakın, sıkıntınız olursa arayın." yazılı mesaj geldi.

Mesajın gönderildiği cep telefonunu arayan ve kimseye ulaşamayan anne Emine Ö, polis merkezine giderek mesajı gönderen Savaş G'den şikayetçi oldu.

"Kendisinin organ satmaktan sabıkası varmış"

Anne Emine Ö, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının 28 Ocak'ta ekmek almak için evden çıktığını, kendisinden bir daha haber alamadığını söyledi.

Kızının kaybolduğu gün daha önce evlerinde misafir ettikleri Savaş G'den mesajdan aldığını gözyaşları içinde anlatan Emine Ö, kızının bu kişinin yanında olduğunu ve bir daha kendilerini aramamaları yönünde bir mesaj aldığını ifade etti.

Kızını kaçırdığı öne sürdüğü Savaş G'nin daha önce çeşitli suçlardan sabıkasının olduğunu savunan anne Emine Ö, "Bu adam daha önce de birisinin kızını kaçırmaya çalışmış ama aile kızını kurtarabilmiş. Kızın annesi ulaştı bana davaları devam ediyormuş. Bu adamı tanıyanlar 'Bunu nasıl evinize aldınız?' diye soruyor, bu adam 'böbrekçi Savaş' diye biliniyormuş, kendisinin organ satmaktan sabıkası varmış. Kızım hayattı mı onu da bilmiyorum. Ne olur kızım bir an önce bulunsun." diye konuştu.

Anne Emine Ö, Hal Polis Merkezi'ne giderek Şavaş G'den şikayetçi olduğunu belirtti.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 08:40
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