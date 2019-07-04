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Evinde hayatını kaybeden yaşlı adamın cesedi günler sonra bulundu

Samsun’da yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki şahıs, evden gelen kötü kokular üzerine 15 gün sonra ölü bulundu.

04 Temmuz 2019 Perşembe 13:00
Evinde hayatını kaybeden yaşlı adamın cesedi günler sonra bulundu

Samsun’da yalnız yaşadığı öğrenilen 70 yaşındaki şahıs, evden gelen kötü kokular üzerine 15 gün sonra ölü bulundu.


Olay, Canik ilçesi Defne Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınları Almanya’da bulunan ve Samsun’daki evinde yalnız yaşayan Şeref Çetin’den (70) haber alamayan vatandaşlar, evden kötü kokular yükselmesi üzerine durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, içeriye girdiklerinde Çetin’i yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından şahsın cansız bedeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaklaşık 15 gün önce öldüğü tahmin edilen Çetin’in kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 13:00
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