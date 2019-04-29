Evinde fenalaşan yaşlı kadın hayatını kaybetti

Malatya’da 82 yaşındaki kadın, evinde fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, Battalgazi ilçesi Başharık Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Gonca Sokak’ta 4 katlı bir apartmanın 1’inci katında üç çocuğu ile birlikte yaşayan 82 yaşındaki Remziye Özüberk, akşam saatlerinde çocukları da evde bulunduğu sırada bir anda fenalaşarak yere yığıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Remziye Özüberk kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cenazesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılan yaşlı kadının bir hafta önce evinde düşerek yaralandığı öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.