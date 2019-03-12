Evinde esrar ele geçirilen şahıs gözaltına alındı Samsun’da uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişinin evinde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.

Samsun’da uyuşturucu sattığı tespit edilen bir kişinin evinde yapılan aramada esrar maddesi ele geçirildi.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip ve çalışma sonucu A.Ç.’nin evinden bir kişiye bir miktar esrar maddesi sattığını tespit etti. A.Ç.’nin evinde yapılan aramada 62.02 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan A.Ç., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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