Evinde çeşit çeşit uyuşturucu ele geçen şahıs tutuklandı Samsun’da evinde yapılan aramada kokain, esrar, ecstasy hap ve sentetik ecza bulunan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun’da evinde yapılan aramada kokain, esrar, ecstasy hap ve sentetik ecza bulunan şahıs, çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

Edilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi’nde B.Ö.’nün evine baskın düzenledi. Evde yapılan aramada 418 adet ecstasy hap, 2 paket halinde 347 gram esrar maddesi, 5,96 gram kokain maddesi ve 4 kapsül sentetik ecza ile çok sayıda uyuşturucu madde paketleme malzemesi ele geçirildi. Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan B.Ö., "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren B.Ö., tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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