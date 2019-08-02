0553 313 94 23

Evinde bonzai ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun’da evinde bonzai ele geçen bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:01
Evinde bonzai ele geçen şahıs tutuklandı

Samsun’da evinde bonzai ele geçen bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.


Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahalles’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri mahallesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldığı Ö.Ö.’nün (51) evinde yaptıkları aramada 107,79 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.Ö. bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.


Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kocaeli polisinden hırsızlık çetesine operasyon
    1. Kocaeli polisinden hırsızlık çetesine..
    2. Çayda mahsur kalan yavru köpek..
    3. KÜSİ Çalışma Grubu Emet’te
    4. Kırşehir merkez bağbaşı 3. Etap konut..
    5. BAE'nin yeni stratejisi: "Yemen'den..
    6. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: “Yeni..
    7. Yükümlülerden eğitime katkı
    8. 20 dakika sürüyor, turistler oraya..
    9. Meteorolojiden sağanak uyarısı
    10. Ordu’da turizm canlandı
    11. Gençlik ve Spor Bakanlığından 50 bin..
    12. Protokoller hayat buldu gençler sahibi..
    13. Saka kuşu avcılarına 26 bin 336 lira..
    14. Çankaya’da yaz temizliği
    15. ’9. Taş Heykel Kolonisi’..
    16. Temmuzda en fazla ihracatı otomotiv..
    17. Manisa’dan Türkiye’ye yerel tohum
    18. Koyun hırsızlarını özel ekip yakaladı
    19. Milletvekili Aydemir Erzurum’un..
    20. Samsun'da uyuşturucu operasyonu
    21. Eşine inat kahvenehaneyi tek başına..
    22. Rusya resmen duyurdu! Anlaşma sona erdi
    23. Türk Donanması Doğu Akdeniz’i korumaya..
    24. AB'de perakende satışlar yükseldi
    25. İstanbul Müftüsü Mehmet Emin..
    26. Adana Valisi Demirtaş’tan Rektör..
    27. Anadolu medyasından Altun ailesine..
    28. Avro Bölgesi'nde ÜFE haziranda düştü
    29. İlköğretim öğrencisine sürücü seyahat..
    30. MXGP'nin tanıtım gösterisi yarın..
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın partisindeki kritik 3 isim belli oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Türk Patent ve Marka Kurumu o başvuruyu reddetti
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumdan skandal! Cemaat ve tarikatleri hedef aldı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na destek: En kısa zamanda çıkarılmalı
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!
    Emniyet müdürü dolandırıcıların yeni yöntemine karşı uyardı!

    Günün Karikatürü

    02 Ağustos 2019
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    O skandal büyük krize yol açıyordu! Almanya'dan Erdoğan hamlesi
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin
    Cumhurbaşkanlığından sert açıklama: Meydan okuyoruz topunuz gelin