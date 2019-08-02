Evinde bonzai ele geçen şahıs tutuklandı Samsun’da evinde bonzai ele geçen bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Samsun’da evinde bonzai ele geçen bir kişi uyuşturucu ticareti suçundan tutuklandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahalles’inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri mahallesinde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldığı Ö.Ö.’nün (51) evinde yaptıkları aramada 107,79 gram bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan Ö.Ö. bugün "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Nöbetçi mahkemeye ifade veren şüpheli, mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

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