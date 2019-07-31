0553 313 94 23

Evinde bonzai çıktı "Ne olduğunu bilmiyordum çaldım" dedi

Adana’da 837 gram bonzaiyle ele geçirilen şahıs, "Ne olduğunu bilmiyordum çaldım" dedi ancak tutuklanmaktan kurtulamadı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
Evinde bonzai çıktı "Ne olduğunu bilmiyordum çaldım" dedi

Adana’da 837 gram bonzaiyle ele geçirilen şahıs, "Ne olduğunu bilmiyordum çaldım" dedi ancak tutuklanmaktan kurtulamadı.


Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi’nde bir evde uyuşturucu olduğu ihbarını aldı. Adrese operasyon düzenleyen polis ekipleri, yaptıkları aramada elbise dolabında poşet içinde 837 gram bonzai ele geçirdi. Evde bulunan Emre A. (25), polise "Bunu tanımadığım kişiler toprağa gömüyordu. Onlar gittikten sonra merak edip çaldım, içinde ne olduğunu bilmiyorum" dedi.


Şüpheli emniyetteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    (Özel) Sultangazi’de yaşlı kadını “Oğluna borcum var” yalanıyla dolandırdı
    1. (Özel) Sultangazi’de yaşlı kadını..
    2. Ermeni diaspora Rusya’yı karıştırdı
    3. İmplant sonrası diş bakımına dikkat
    4. Dış ticaret istatistikleri (2)
    5. Adana'da akaryakıt kaçakçılığı..
    6. Kırıkkale'de otomobilin çarptığı çocuk..
    7. Göz altı çukurlarına dikkat
    8. Burhaniye’de Çocuk Koruma Koordinasyon..
    9. Küflü ekmekleri vatandaşa..
    10. Yurt dışı emeklilik nasıl olunur? Yurt..
    11. Burundaki şekil bozukluğuna dikkat
    12. GRAFİKLİ - Yeni Malatyaspor tur peşinde
    13. MEB'den okul yöneticilerine eğitim
    14. Şehit yakınları ve gazilerin düğünleri..
    15. Azerbaycan Türkiye'den savaş uçağı..
    16. Erzurum’da yaban hayatı fotokapan ile..
    17. Almanya'da perakende satışlar..
    18. Adana'da uyuşturucu satıcılarına..
    19. Baro Başkanı Yeşilboğaz, Vali Su ile..
    20. (Özel Haber) Simge Aköz: "Çin’de..
    21. Evinde bonzai çıktı "Ne olduğunu..
    22. Mahkumların yetiştirdiği kurbanlıklar..
    23. Ağlayan çocuğun eline cep telefonu..
    24. CHP Menderes, danışma kurulu..
    25. Tarihi camide bulunan fişekler..
    26. (Özel) Anadolu ismi bu köyde doğdu
    27. Hatalı sünnet yaşam boyu sorun olabilir
    28. Borsa güne yükselişle başladı
    29. Dış ticaret istatistikleri (1)
    30. Bebeklerde diş problemlerine dikkat
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Melih Gökçek'in önerisine AK Parti'den dikkat çeken cevap
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Venezuela'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Davutoğlu ve Gül'e karşı harekete geçiyor! Erdoğan'dan 'Memleket' hamlesi
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    Savaş çıkaracak hamle! Rus gemisine resmen el koydular
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak
    NASA açıkladı: Türkler rekora imza atacak

    Günün Karikatürü

    31 Temmuz 2019
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu!
    Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!
    Bülent Arınç ve Ahmet Davutoğlu gerçeği ortaya çıktı!