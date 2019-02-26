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Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

Karaman’da evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

26 Şubat 2019 Salı 17:24
Evinde başından silahla vurulan bir kişi hastanede yaşamını yitirdi

Karaman’da evinde silahla başından vurulmuş halde bulunan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Olay, öğle saatlerinde Nefise Sultan Mahallesi 249 Sokak’ta bulunan Şimşek Apartmanı’nın 1. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, bir kişinin silahla vurularak yaralandığının ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen ekipler Mehmet Altınbilek’in (32) kafasından silahla vurulduğunu belirledi. Ağır yaralı olan Mehmet Altınbilek, ambulansla Karaman Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının ambulansla hastaneye kaldırıldığı sırada olayı duyarak gelen kayınvalidesi feryat ederek gözyaşlarına hakim olamazken, kadını komşuları zor sakinleştirdi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Altınbilek, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Evde olaya şahit olan ve sinir krizi geçirdiği için konuşamayan Mehmet Altınbilek’in eşi Ayşe Altınbilek (28) ise ifadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.


Olay Yeri İnceleme ekibi ve Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken evde silah bulunduğunu tespit eden polis ekipleri, adamın nasıl vurulduğunu araştırıyor.


Öte yandan Mehmet Altınbilek’in bir suçtan dolayı Konya’nın Ereğli ilçesindeki yarı açık cezaevinde yattığı ve bugün izin alarak Karaman’a geldiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 17:24
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