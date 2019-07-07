0553 313 94 23

Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinin merdiven boşluğuna asılı halde bulunan eski müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca toprağa verildi.

07 Temmuz 2019 Pazar 14:57
Evinde asılı bulunan eski müsteşar yardımcısı toprağa verildi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde evinin merdiven boşluğuna asılı halde bulunan eski müsteşar yardımcısı Bünyamin Karaca toprağa verildi.


İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Hanlı Sokak’taki bir sitede ikamet eden Bünyamin Karaca’dan haber alamayan komşuları dün durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, itfaiye ekipleri ile eve girdi. Ekipler, eski Çevre ve Şehircilik Bakanı Osman Pepe döneminde müsteşar yardımcılığı görevi yürüten 60 yaşındaki Karaca’yı dubleks evinin merdiven boşluğuna asılı halde buldu. Sağlık ekipleri Karaca’nın hayatını kaybettiğini belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Karaca’nın cenazesi Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Karaca’nın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Daha sonra Karaca’nın cenazesi, İzmit ilçesinde bulunan Yahyakaptan Merkez Camii’ne getirildi. Öğlen namazını müteakip cenaze namazı kılınırken, Karaca’nin eşi Sevgi Karaca, kızı Sümeyye Turan, oğlu Yasin ve Kadir Can Karaca taziyeleri kabul etti. Cenaze namazına Karaca’nın yakınlarının yanı sıra, eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Fikri Işık, AK Parti Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, siyasi parti ve STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kılınan cenaze namazının ardından Karaca’nın cenazesi Kocaeli Kent Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Temmuz 2019 Pazar 14:57
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2 yaralı
    1. Kahramanmaraş’ta trafik kazası: 2..
    2. Otomobilin çarpıp kaçtığı 8 yaşındaki..
    3. Kırkpınar’da yarı final heyecanı..
    4. Umman Dışişleri Bakanı Şam'da Esed'le..
    5. Antalya'da silahlı saldırı! 1 ölü
    6. Kırkpınar’a tek ağa aday oldu
    7. Mişmişpark fuar alanına otobüs..
    8. Mete Gazoz'dan altın madalya
    9. Bursa’da 12 ton kaçak midye ele..
    10. Güzelçamlı Milli Parkı araç girişine..
    11. Yeni partiyle ilgili bomba iddia!..
    12. Antalya'da silahlı saldırı: 1 ölü
    13. Odunpazarı’ndan işçilere yüzde 20 zam
    14. İstanbul havalimanlarından rekor yolcu!
    15. Warmbier'in ailesi el konulan gemiyi..
    16. Sakarya’da trafik kazası: 2 yaralı
    17. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan,..
    18. Pendik’te trafik magandası dehşeti
    19. 6 asırlık çeşmeye restorasyon
    20. Ayvalık Çiftçi Malları Başkanlığı..
    21. Komedyen Yavuz Seçkin, Canan Karatay..
    22. Yetişkinlere Yönelik Gelişim Atölyesi..
    23. Büyükşehir’den güvenli sürüş eğitimi
    24. Büyükşehir Meclisi 62 maddeyi görüşecek
    25. Kayserispor, kuvvet antrenmanı yaptı
    26. Erzurumspor yeni sezona hazırlıklarını..
    27. Netanyahu'dan AB ülkelerine çağrı:..
    28. Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale..
    29. Sıcaktan bunalan vatandaşlar plajlara..
    30. Beyazgül talimat verdi, çalışmalar..
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Bakan Süleyman Soylu duyurdu: Suriyeli kaydına İstanbul kapalıdır
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Yalçın Küçük ve yamağının beklentisi gerçekleşiyor! "Genel af AKP'yi silmek demektir"
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Başkan Erdoğan'dan flaş hamle
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Karanlık Oda Tv kahpeliğe başvurdu! AYM’ye atanan Selahaddin Menteş’i karalamak için bakın ne yaptılar
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı
    Mihraç Ural'a bombalı saldırı! Ağır yaralandı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Ne F-35, ne de S-400... İşte CHP mantığı!
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar
    Libya'da gizli görevdeki MİT personelinin resimlerini paylaştılar