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Evin tüm ihtiyaçları yüzde 60'a varan indirimlerle Hepsiburada'da

Hepsiburada'da tüm mobilyalar yüzde 60'a varan indirim fırsatıyla sunulurken, kampanyaya ek olarak mart ayı sonuna kadar yüzde 8 KDV indirimi de devam edecek

27 Şubat 2019 Çarşamba 13:43
Evin tüm ihtiyaçları yüzde 60'a varan indirimlerle Hepsiburada'da

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, koltuk takımlarından ofis mobilyalarına kadar ev ve yaşam alanlarında kullanılan tüm mobilyaları, bahara özel yüzde 60'a varan indirim fırsatıyla sunuyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, 35'ten fazla kategoride, 20 milyonu aşkın ürün çeşidiyle aylık 102 milyon ziyaretçinin ihtiyaçlarını karşılayan lider e-ticaret platformu Hepsiburada, yenilenme mevsimi baharın yaklaşmasına özel olarak ev grubu ürünlerinde bir kampanya başlattı.

Mart ayı sonuna kadar devam edecek kampanyada, ev ve yaşam alanlarında ihtiyaç duyulabilecek tüm mobilyalar yüzde 60'a varan indirim fırsatıyla müşterilere sunulacak. Kampanyaya ek olarak mart ayı sonuna kadar yüzde 8 KDV indirimi de devam edecek.

Fonksiyonel, kaliteli ve uygun fiyatlı mobilya çözümlerinin yanı sıra ev tekstillerinden mobilya ve mutfak gereçlerine yüz binlerce ürün, avantajlı fiyatları ve Hepsiburada güvencesiyle müşterilere sunuluyor.

Hepsiburada, oturma odası, yatak odası, çalışma odası, çocuk odası, banyo ve ofis mobilyalarında büyük ya da küçük değişiklikler yapmak isteyen herkesi farklı bütçelere uygun yüz binlerce seçenekle buluşturuyor.



- Mobilya alışverişlerinde en çok talep oturma odasına

Hepsiburada’nın açıkladığı alışveriş verilerine göre, Türkiye’de yapılan mobilya alışverişleri en çok oturma odası için yapılırken en çok talep İstanbul’dan geliyor.

Ürün grubu olarak bakıldığında en çok tercih edilen eşyaların başında masalar, dolaplar, sehpalar, bilgisayar masaları, yatak odaları ve kitaplıklar yer alıyor.

Verilere göre, ev yaşam grubundaki mobilyalara gelen talep geçen yıla göre 2 kat arttı. Bu yıl duvar saatleri, tablolar, dekoratif aydınlatmalar, mumluk ve şamdan gibi dekoratif ürünlere talepte yüzde 100'ü aşan artış yaşandı.

Hepsiburada, kampanyasında berjerler, ofis mobilyaları, oyuncu koltukları, çok amaçlı dolaplar, fonksiyonel raf çözümleri gibi ürünlerde de bol çeşit, hızlı teslimat ve uygun fiyat gibi avantajlar sunuyor.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 13:43
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