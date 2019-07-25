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Evin kombisinden yılan çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir evin kombisinden yılan çıktı.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:49
Evin kombisinden yılan çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir evin kombisinden yılan çıktı. Evdeki çocukların dikkati sayesinde yılan yakalandı.


Olay, Örnekevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergülü Bazna’nın evinde mutfakta oyun oynayan çocuklar, kombinin içerisine yılan girdiğini görünce durumu ailelerine anlattı. Ailenin ihbarı ile olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı kombi içerisinde yakalayarak doğaya bıraktılar.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:49
  1. doğa

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