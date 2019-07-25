Evin kombisinden yılan çıktı Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir evin kombisinden yılan çıktı.

Çorum’un Sungurlu ilçesinde bir evin kombisinden yılan çıktı. Evdeki çocukların dikkati sayesinde yılan yakalandı.

Olay, Örnekevler Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ergülü Bazna’nın evinde mutfakta oyun oynayan çocuklar, kombinin içerisine yılan girdiğini görünce durumu ailelerine anlattı. Ailenin ihbarı ile olay yerine gelen Sungurlu Belediyesi itfaiye ekipleri, yılanı kombi içerisinde yakalayarak doğaya bıraktılar.

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