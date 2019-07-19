Evin iki odası yangında kül oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde çıkan yangında evin iki odası kül oldu.

Edinilen bilgiye göre, ilçenin İnkur Mahallesi’nde bulunan tek katlı bir evde elektrik prizinden kaynaklı yangın çıktı. Yangına ev sahipleri tarafından büyümeden müdahale edildi. Alevlerin iki odayı sarması üzerine ev sahibi Şaban Güney ve kardeşi Mustafa Güney söndürmeye çalıştıkları sırada dumandan zehirlendi.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahale ettiği yangında evin iki odası kullanılamaz hale geldi. Zehirlenen ev sahibi Şaban ve kardeşi Mustafa Güney’e sağlık ekiplerinin gelmesiyle ilk müdahale yapıldı. İki kardeşin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.