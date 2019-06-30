Evin damından inmeye çalışırken düşen yaşlı adam öldü Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde evin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde evin damından düşen yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa’nın Halfeti İlçesine bağlı Rüştüye Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre evin damından inmeye çalışan 70 yaşındaki Ahmet Güler, dengesini kaybederek yere düştü. Olay yerine çağrılan ambulansla Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı adam, durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa merkezdeki Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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