Evin çatısından düşen adam hayatını kaybetti Kayseri’de bir kişi, çıktığı evin çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Kayseri’de bir kişi, çıktığı evin çatısından düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay bugün Melikgazi ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi Cem Sokak’ta meydana geldi. Ş.T(35) isimli şahıs, evinin çatısından bahçeye düştü. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Durumu öğrenerek olay yerine gelen Ş.T’nin yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay yerine gelen 112 ekipleri Ş.T’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ş.T’nin cansız bedeni Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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