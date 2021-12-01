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Avrupa Evin bahçesine kadar geldi: Lavlar şiddetini artırdı!
Avrupa

Evin bahçesine kadar geldi: Lavlar şiddetini artırdı!

İspanya’da La Palma adasında yaklaşık iki ay önce aktifleşen Cumbre Vieja yanardağının tehlikeli ielrleyişi sürüyor. Yeni açılan volkan tüpleriyle lavlar şiddetini artırdı. Alanı genişleyen lavlar önüne gelen evlere, boş arazilere zarar veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-01 15:12:00 -
Evin bahçesine kadar geldi: Lavlar şiddetini artırdı!

İspanya’da La Palma adasından 19 Eylül’de meydana gelen volkanik patlama sonrası akan lavların şiddeti arttı. Yanardağdan aşağı hızla inen lavlar daha geniş alanları tehdit etmeye başladı. Dakikada 6 metre aşağı inen lavlar önüne gelen alanlara zarar veriyor.

Tarım alanları zarar gördü

Yaklaşık 2 aydır etkisini sürdüren yanardağ patlaması sonrası akan lavlar tarım arazilerini yok etti. Ekonomisinde Muz ve avokadonun önemli olduğu adada bu tarlalarda zarar gördü.
Lav nehirleri binlerce evi kül etti, geçen hafta bir mezarlık yok oldu.
Alanı genişleyen lavlar önüne gelen evlere, boş arazilere zarar veriyor.
İspanya Ulusal Jeolojik Enstitüsü yeni lav çatlaklarının oluştuğunu söyledi 10 haftalık süreçte en az 11 yeni lav akışı olduğunu kaydettiler.
Adada durmayan volkanik aktivite nedeniyle 1 hafta havayolu ulaşımı durdu turizmin önemli gelir olduğu Kanarya adaları için bu hafta sonu La Palma’ya tekrar uçuşlar başladı. Adada bu doğal afete rağmen yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

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