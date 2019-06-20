0553 313 94 23

Evin bahçesinde ekili Hint kenevirleri polisin dikkatinden kaçmadı

Ankara’nın Kızılcahamam İlçesinde bir evin bahçesinde ekili olan Hint kenevirleri polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.

20 Haziran 2019 Perşembe 22:34
Evin bahçesinde ekili Hint kenevirleri polisin dikkatinden kaçmadı

Ankara’nın Kızılcahamam İlçesinde bir evin bahçesinde ekili olan Hint kenevirleri polis ekiplerinin dikkatinden kaçmadı.


Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Suç Araştırma ve Soruşturma Bürosu ekiplerinin ilçe güvenliği için yaptığı devriyede, polisin dikkatini çeken bitkinin uyuşturucu yapımında kullanılan Hint keneviri olduğu ortaya çıktı. Kızılcahamam ilçesi Karşıyaka Mahallesi Beşikçigil Sokak’ta devriye hizmeti yapan ekiplerin bir evin bahçesinde bulunan bitkiden şüphelenmesi üzerine yaptıkları araştırmada evin daha önce de emniyette uyuşturucu kaydı bulunan Y.U.’ya (26) ait olduğunu belirledi. Savcılıktan alınan arama kararının ardından evde ve evin bahçesinde arama yapan polis ekipleri, evin bahçesinde ekili bulunan 15 kök Hint kenevirini ve evin içerisinde saklanmış vaziyette olan bir miktar esrar maddesini ele geçirdi. Evde bulunan Y.U. (26) gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.


Daha önce de uyuşturucu ve çeşitli suçlardan hakkında işlem yapıldığı ve ilk ifadesinde kendisinin kullanması için ekim yaptığını söylediği öğrenilen Y.U. (26) Kızılcahamam İlçe Emniyetindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 22:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yaz gündönümü nedir? 21 Haziran yaz gündönümü en uzun gece
    1. Yaz gündönümü nedir? 21 Haziran yaz..
    2. Gürcistan’da parlamento binası önünde..
    3. Antalya'da uyuşturucu operasyonu: 3..
    4. Dicle Nehri’ne düşen genç akıntıya..
    5. Kraliçe’nin doğum günü için Birleşik..
    6. Edirne'de anne ve oğluna silahlı saldırı
    7. Galatasaray'dan bomba transfer!..
    8. Kolarov Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
    9. Ağız ve diş sağlağıyla ilgili 5..
    10. Galatasaray'da transfer zirvesi!
    11. Önce çocuklar ardından aileleri kavga..
    12. Motosikletliler Binali Yıldırım’a..
    13. Evin bahçesinde ekili Hint kenevirleri..
    14. İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan..
    15. Bölgede gerilim had safhada! 'Canımız..
    16. ABD Senatosu'ndan Suudi Arabistan'a..
    17. Sri Lanka'daki terör saldırılarıyla..
    18. "İstanbul'un kaynaklarını tasarrufla..
    19. YKS tercih kılavuzu yayımlandı
    20. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    21. Cumhurbaşkanı Erdoğan:..
    22. ABD’den S-400 açıklaması: “Pompeo,..
    23. Dünyaca ünlü şefler Mardin'de
    24. Kangal’da çatışma: 3 yaralı (2)
    25. Burdur’da feci kaza! Yaralılar var
    26. Down Sendromlulara "Serbest Zaman..
    27. Erdoğan: "(İmamoğlu seçilirse) Belli..
    28. Kraliçe II. Elizabeth'in doğum günü..
    29. Fenerbahçe 'Yeni Appiah'ının peşinde!
    30. Erdoğan: "Vali demek ne demek?..
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    ABD’li isim İmamoğlu’nu öveceğim derken dengeyi kaçırdı! "Öğretmenimiz olabilir"
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    İmamoğlu Demirtaş'ı savunayım derken rezil oldu!
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Ankara'da kazan kaynıyor... Koltuklar paylaşılamadı
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Şahımerdan Hoca ve arkadaşları serbest
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi
    Hamza Dağ, 'Bize ahlaksız bir teklifle geldiler' demişti! MAK Araştırma'dan açıklama geldi

    Günün Karikatürü

    21 Haziran 2019
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Sisi'nin talimatı ifşa oldu! Mursi'ni ölümünü böyle duyurdular
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"
    Binali Yıldırım'dan çok kritik anket açıklaması! "Farklı durumlar var"