0553 313 94 23

"Evimize ekmek götürmek istiyoruz"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan:"Evimize ekmek götürmek için bugünki bu yokluğu, yoksulluğu aşmak için omuz omuza birlikte mücadele etmek istiyoruz"

01 Mart 2019 Cuma 16:28
"Evimize ekmek götürmek istiyoruz"

KAHRAMANMARAŞ (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, "Evimize ekmek götürmek için bugünki bu yokluğu, yoksulluğu aşmak için omuz omuza birlikte mücadele etmek istiyoruz." dedi.

Özkan, Millet İttifakı tarafından Türkoğlu ilçesi Millet Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

Meydanların doldurulmasının bir tek anlamı olduğunu belirten Tuncay Özkan, "Hayatın amacı gibi daha çok mutluluk, huzur ve refah istiyoruz. Çocuklarımız kreşe gitsin istiyoruz. Futbolcularımız çim sahalarda antrenman yapsın, statlarda oynasın, biz de gidip onları izleyelim istiyoruz. Ama en önemlisi evimize ekmek götürmek istiyoruz. Evimize ekmek götürmek için bugünki bu yokluğu, yoksulluğu aşmak için omuz omuza birlikte mücadele etmek istiyoruz. Bu mücadelenin en önemli halkası, birlik ve beraberliktir." diye konuştu.

Özkan, Millet İttifakı'nın belediye başkanlarının önce iş ve aş derdini güdeceklerini, işsizliğe, kapanan fabrikalara çare üreteceklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Sonra daha temiz bir çevreyi sağlayacaklar. Kahramanmaraş'ı büyütüp, Türkiye ekonomisine tıpkı geçmiş yıllarda olduğu gibi büyük katkı sunmasını sağlayacaklar. Bunun için onları iktidara getirmek gerekiyor. Onlar iktidara gelmeli ki onlar koltuklara oturmalı ki sizin gönlünüzden geçene karşılık versinler. Siz onları koltuklara oturtmazsanız, onlara oy vermezseniz, bu karanlık ve kötü düzen devam ederse istekler olmaz."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 16:28
  1. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan
  2. Kahramanmaraş
  3. miting

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arnavutköylü genç boksör İrlanda’da şampiyonluk peşinde
    1. Arnavutköylü genç boksör İrlanda’da..
    2. Osmanlı kenti Safranbolu’da bekçiler..
    3. "Sondajda birkaç hafta içinde hedef..
    4. "Sen Varsan Biz de Varız" yaşam evi..
    5. D-8'den emekli büyükelçi Kamel için..
    6. "Oyun büyük ama biz bu oyunu çok bozduk"
    7. Çanakkale'de 73 düzensiz göçmen..
    8. Başkentte alacak verecek tartışması: 1..
    9. İş dünyası yeni KOBİ destek paketinden..
    10. Toyota Supra yok sattı
    11. Futbol: Hazırlık maçı
    12. Kur'an kursu hocasına çarptı, "Ne olur..
    13. Yıldırım Demirören'in TFF..
    14. Türkiye Basketbol Federasyonun 60. yılı
    15. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a..
    16. İMEAK DTO, AB heyeti ile bir araya geldi
    17. "Evimize ekmek götürmek istiyoruz"
    18. Kartal’da inşaat mühendisi Abdurrahman..
    19. GÜNCELLEME - Kocaeli'de fuhuş operasyonu
    20. Yanık nasıl iyileşir?
    21. CHP’nin geçmişi ve geleceği
    22. Yeşilay Haftasında çeşitli etkinlikler..
    23. GAÜN öğrencilerinin ödüllü otomobili..
    24. Tunceli TSO’da akreditasyon eğitimi
    25. Bakan Koca, Sakarya’da böbrek nakli..
    26. Arslanköy’ün 99’uncu kurtuluş yıl..
    27. Dülgeroğlu adayları canlı yayında..
    28. Samsun'da Terör Örgütü FETÖ’nün örgüt..
    29. Başkan Erdoğan'dan Şenol Güneş'e telefon
    30. Mardin’de okulda gerçeği aratmayan..
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    Saadet'in adayı 'kirli ittifakı' itiraf etti
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'
    Metiner'den sert tepki! 'Ne yapacaksanız yapın ama mertçe yapın!'

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var