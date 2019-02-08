"Evim Türkiye Emlak ve Gayrimenkul Fuarı" açıldı

DÜSSELDORF (AA) - Almanya'nın Düsseldorf kentinde "Evim Türkiye Emlak ve Gayrimenkul Fuarı" kapılarını ziyaretçilere açtı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının desteğiyle Düsseldorf Fuar Merkezi'nde açılan fuara 72 firma katıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Bakan Yardımcısı Fatma Varank, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin yatırım için son derece güvenli ve dünyada yaşanan ekonomik dalgalanmalara rağmen 16 yıldır büyümeye devam eden bir ekonomi olduğunu söyledi.

Büyüyen ekonominin en büyük aktörünün gayrimenkul sektörü olduğunu vurgulayan Varank, "Sektör 2018'in üçüncü çeyreğinde önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 2,3 büyümüştür. Son 5 yılda satılan konut sayısı da 6,5 milyonu bulmuştur. Sektörün milli gelir içindeki payı yüzde 5 ila 6 düzeyinde olmakla birlikte etkilediği sektörlerle birlikte bu oran yüzde 30'ları bulmaktadır. İki milyon kişi de bu sektörde istihdam edilmektedir." dedi.

Varank, "İnşaat alanında dünya ikincisi olan Türkiye inşaat sektöründe bir dünya markası haline gelmiş,Türk şirketleri bir çok kıtada, bir çok ülkede önemli projelere imza atar duruma gelmişlerdir." ifadesini kullandı.

Bugüne kadar 123 ülkede üstlenilen 9 bin 600 projenin toplam tutarının 380 milyar Amerikan dolarını bulduğunu kaydeden Varan şöyle devam etti:

"İnşaat sektörünün en büyük temsilcilerinden olan bakanlığımıza bağlı TOKİ, Emlak Konut ve özel sektörümüz ile biz geleceğimizi inşa ediyoruz. Emlak Konut bugüne kadar ürettiği toplamda 139 proje, 138 bin bağımsız bölüm, okullar, kreşler, sağlık tesisleri ve ibadethanelerle 66 yıldır planlı ve örnek şehircilik anlayışıyla halkımızı ev sahibi yapmaya devam ediyor. Yine TOKİ afet ve yoksullukla mücadele eden Afrika ve Orta Doğu coğrafyalarında bile büyük bir misyonu hayata geçiriyor. Bilgi ve proje finansman modelini dünyayla paylaşmaya devam ediyor."

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ise Avrupa’da yaşayan Türklerin, en karlı yatırımlarını bu yıl ana vatanlarında yapacaklarını söyledi.

Avdagiç, "Üç gün boyunca Düsseldorf’a gelen gurbetçi vatandaşlarımız, cazip gayrimenkul projelerini inceleyip ‘Evim Türkiye’de, en güzel yatırımım memleketimde’ diyecekler. Fuar Türkiye’de bir gayrimenkul yatırımı yaparak, yatırımcı Türk vatandaşı olmak isteyenler için de önemli bir fırsat." dedi.

Bu fuarın Türkiye’de sahip olmayı hayal ettikleri ve istedikleri özellikteki evi, en uygun şartlarda alma imkanı sunduğunu ifade eden Avdagiç, "Sadece Almanya’daki Türkler değil, Avrupa’nın dört bir yanından gurbetçiler, İstanbul ve Türkiye’deki cazip projeleri görmek için buraya geliyor. Almanya’da yaşayan Türkler, ülkelerine her yıl 800 milyon avronun üzerinde para gönderiyor. Almanya’daki gurbetçiler nüfus olarak da ekonomik olarak da bir güç. Türkiye’den alacakları bir gayrimenkul onların ana vatanlarıyla bağını da güçlendirecektir.” şeklinde konuştu.

Fuarın açılışına ayrıca İçişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören, Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ali Kemal Aydın ile sanat ve spor dünyasından tanınmış isimler katıldı.