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Avrupa Evi yıktırdığımıza çok pişman olduk
Avrupa

Evi yıktırdığımıza çok pişman olduk

Yeniakit Publisher
2024-05-29 07:54:00 -
Evi yıktırdığımıza çok pişman olduk

Solingen faciasının üzerinden 31 yıl geçti. Acı tazeliğini korurken, kundaklamada beş aile ferdini yitiren Kamil Genç, “En büyük pişmanlığımız evin yıkımına onay vermek oldu” dedi

Almanya'nın Solingen kentinde 29 Mayıs 1993 günü ırkçılar tarafından evleri kundaklanan ve çıkan yangında beş aile bireyini yitiren Genç ailesinin ve Türk toplumunun acısı, geçen 31 yıla rağmen tazeliğini koruyor. Dört ırkçının kundakladığı evden kurtulmayı başaran, ancak yangında iki kızını, iki kız kardeşini ve yeğenini kaybeden Kamil Genç (60), acılarının hala ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi.

'MÜZE YAPILMASINI İSTİYORUZ'

GENÇ, o günün çok kötü bir gün olduğunu ifade etti ve "Aradan 31 yıl geçti, ancak bize sanki bir gün gibi geliyor. O dönem kundaklanan evi yıktırdığımızdan dolayı pişmanız. Vefat eden annem Mevlüde Genç'in vasiyeti üzerine dernek kurduk. O evin yerine müze yaptırmak için planlama çalışmalarına başladık" dedi. Genç, ülkede ırkçılığın sona ermesi için siyasetçilere çok iş düştüğünü vurguladı. SOLİNGEN

'ANMA TÖRENİNE GELİN'

SİYASETÇİLERİN öncelikle parlamento içindeki Neo-Nazi grupları yok etmeleri gerektiğini belirten Genç, "Bunlar parlamentoda olduğu müddetçe ırkçılık artıyor. Biz birlik oldukça kimse bizi yıkamaz. 50 kişiyle tören yapıyoruz. Gelin, birlik olduğumuz görülsün" dedi.

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