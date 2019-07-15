0553 313 94 23

Evi yanan ve çadırda kalan yaşlı kadın yardım bekliyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen ve Kızılay çadırında kalan Fatma Çalışkan (65), kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:45
Evi yanan ve çadırda kalan yaşlı kadın yardım bekliyor

Samsun’un Çarşamba ilçesinde çıkan yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen ve Kızılay çadırında kalan Fatma Çalışkan (65), kendisine uzatılacak yardım elini bekliyor.


Çarşamba ilçesi Karamustafalı Mahallesi’nde yaklaşık 15 gün önce elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında evi kül olan Fatma Çalışkan, evsiz kaldı. Evinin ve tüm eşyalarının küle döndüğünü söyleyen Fatma Çalışkan, yetkililerden yardım bekliyor.


Olayla ilgili bilgi aktaran Karamustafalı Mahalle Muhtarı İsmail Güngör, “Mahallemizde pazartesi günü Fatma Çalışkan’a ait olan evde yangın çıktı. İtfaiyeye haber verildikten sonra bana da haber verdiler. Olay yerine gittiğimizde itfaiye gelmişti fakat itfaiye gelene kadar tabii ki ev yılların evi tamamen kül olmuş, yanmış” dedi.


Yangının elektrik kontağından çıkma ihtimalinin yüksek olduğunu söyleyen Güngör, “Evde derin dondurucusu,buzdolabı gibi elektronik eşyalar var. Aile zaman zaman İstanbul’a çocuklarının yanına gittiği için evde elektrik devamlı vardı. Elektrik şalterini indirip de gitmemişler çünkü evde derin dondurucu olduğu için yiyecek, içecek gibi bozulacak gıdalar olduğundan dolayı elektriği kesmeden gitmişler. Bu durumdan dolayı yangının elektrik kontağından çıkma ihtimali çok yüksek” diye konuştu.


Ailenin durumun iyi olmadığını ve oğlunun asgari ücretle çalıştığını oldukça mağdur olduklarını dile getiren mahalle muhtarı Güngör, “Duyarlı vatandaşlardan, kaymakamlıktan, belediyeden, borsadan, yetkililerden evin yapılması için yardım talep ediyoruz. Muhtar olarak da elimden geldiğince yardım yapacağım, hep birlikte yapacağız önder olacağız.Ne yazık ki kendi imkânlarıyla yapma durumları yok” şeklinde konuştu.


Yılların birikimiyle evini yaptığını söyleyen ve şu anda evsiz kalan Fatma Çalışkan, Türk Kızılayı tarafından kurulan çadırda yaşantısını sürdürüyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 10:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ozan gibi sokak sanatçısı
    1. Ozan gibi sokak sanatçısı
    2. 15 Temmuz Marşı’nın yazarı Abdurrahman..
    3. Balıkesir TOKİ kuraları ne zaman..
    4. Aydemir: ‘15 temmuz milli dirayet..
    5. Afganistan İçi Diyalog Konferansı
    6. Afganistan'da patlama: 2 ölü
    7. Tozla baş edemeyince seradaki..
    8. Eşeği halıya sarıp ormanda ölüme terk..
    9. Her gün aç geziyordu nedeni ise..
    10. Vali Sonel, şehit aileleri ve..
    11. Başkan Beyoğlu şehit yakınları ve..
    12. 15 Temmuz Kahramanları ebru..
    13. Denizde oluşan hortum kameralara..
    14. Ekmeği uğrunda öldü...
    15. Bigadiçli jodoculardan büyük başarı
    16. 2 bin 700 metrede demokrasi bayramını..
    17. ABD'den küstah Türkiye açıklaması!
    18. Otomobil önce refüje sonra 4 araca..
    19. Evi yanan ve çadırda kalan yaşlı kadın..
    20. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü
    21. Milyonlarca işçiyi ilgilendiren karar
    22. Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 6..
    23. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik..
    24. Eski milletvekili Karadeniz için..
    25. İsrail güçleri Batı Şeria'da 10..
    26. Afganistan'da patlama: 2 ölü
    27. İrfan Kartal’dan ‘15 Temmuz Demokrasi..
    28. Motosiklet kazasında sözleşmeli er..
    29. Kilis’te 15 Temmuz Şehitliği’nde anma..
    30. Hain darbe girişiminin seyrini..
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    100 milyarlık faturanın bedelini ödeyecekler
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    Anlaşma sağlanamadı! Fenerbahçe'de flaş ayrılık
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    ABD'nin savunma bütçesinde 'Türkiye' ayrıntısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    İşte Adnan Oktar çetesinin FETÖ benzeri örgüt yapısı!
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”
    MediaMarkt’tan “Büyük Yaz Kampanyası”

    Günün Karikatürü

    14 Temmuz 2019
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Zabıtaların balonuna el koyduğu çocuk gözyaşlarına boğuldu: Bırakın abi eve ekmek götüreceğim
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları
    Edebiyatın usta isimlerinin en özel mektupları