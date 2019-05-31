Evi yanan kadına devlet sahip çıktı Adıyaman’da önceki gün evi yanan Eşhan Uyanık’ı, Vali ve Belediye Başkanı ziyaret ederek yardım sözü verdi.

Adıyaman’da önceki gün evi yanan Eşhan Uyanık’ı, Vali ve Belediye Başkanı ziyaret ederek yardım sözü verdi.

Adıyaman merkez Sıratut Mahallesindekızı Eda Uyanık ve torunu Hira Nur ile birlikte yaşayan Eşhan Uyanık’ın evi yandı. Evi yanan yaşlı kadın dakikalarca ağladı.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrasında, Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ve Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Eşhan Uyanık’ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, “Evi yanan Eşhan Uyanık teyzemizi Belediye Başkanımız Süleyman Kılınç ile ziyaret ettik. Teyzemizi ve kızını öğretmenevinde misafir edeceğiz. Yanan evi en kısa zamanda tamir edip yeni eşyaları ile birlikte teyzemizi ve ailesini evlerine kavuşturacağız” ifadelerini kullandı.

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