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Evi yanan kadın o anları anlattı

Denizli’de çıkan yangında alevlere teslim olan 2 katlı metruk binanın sahibi yaşananları anlattı.

27 Haziran 2019 Perşembe 13:30
Evi yanan kadın o anları anlattı

Denizli’de çıkan yangında alevlere teslim olan 2 katlı metruk binanın sahibi yaşananları anlattı.


Merkezefendi ilçesi Murat Dede Mahallesi 390 sokakta sabah erken saatlerde meydana gelen olayda, 2 katlı metruk binada çıkan yangın sonrası ev yanarak kullanılamaz hale geldi. İtfaiyenin zamanında müdahalesiyle boş binada çıkan yangında alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yanan evin sahibinin eşi Fikriye A., kiracısının yangını fark ettiğini belirterek, “Kiracımız duman ve kokuyu fark etti. Sabah erken saatte başlamış. Hemen itfaiyeyi aramalarını söyledim. İtfaiye ekipleri geldi yangına müdahale etti” dedi.


Karşı binada oturan ve yangını ihbar eden Şahin Aslan ise, “Sabah erken saatte işten dönerken yandığını gördüm. İtfaiye ekiplerine haber verdim” diye konuştu.


Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için başlatılan soruşturma devam ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Haziran 2019 Perşembe 13:30
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