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Evini terk eden oğlunu delik deşik etti!

Konya'da, gelininden oğlunun evi terk ettiğini öğrenen baba, bir tamirhanede buluştuğu oğlunu delik deşik etti. Oğlunu bıçakladıktan sonra karakola giden öfkeli baba, suç aletiyle birlikte teslim oldu.

27 Temmuz 2018 Cuma 09:26
Evini terk eden oğlunu delik deşik etti!

Konya'da, evli olan oğlunun evinden ayrılarak başka birisiyle yaşamaya başladığını gelininden öğrenen baba, buluştuğu oğlunu bıçaklayarak hastanelik etti. Oğlunu bıçaklayan baba, daha sonra karakola giderek teslim oldu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Konya merkez Meram ilçesi Toprak Sarnıç Mahallesi Dikkat Sokak üzerinde bulunan bir oto tamir atölyesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet K. (25) bir süre önce eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrıldı ve başka birisiyle yaşamaya başladı.

GELİNİNDEN ÖĞRENDİ

Kocası Ahmet K.'nin başka birisiyle yaşamaya başladığını öğrenen eşi ise bu durumu kayınpederine anlattı. Baba Yakup K.'nın oğlunu arayarak kızması üzerine Ahmet K. karısını tekrar arayarak küfür etti. Gelin de tekrar kayınpederini arayarak kocasının kendisine küfür ettiğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen baba Yakup K. oğlunu tekrar arayarak kızdı ve telefonu kapattı. Bir süre sonra Ahmet K., babasını arayarak konuşmak istediğini söyleyip bir tanıdığının oto tamir atölyesine çağırdı.

BACAĞINDAN YARALADI

İş yerinde babayla oğlunun konuşması bir süre sonra tartışmaya dönüştü. Tartışmanın da kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle birlikte Yakup K., yanında getirdiği bıçakla oğlunu bacaklarından yaraladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Ahmet K. ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Aşırı kan kaybettiği öğrenilen Ahmet K.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

OĞLUNU BIÇAKLAYIP TESLİM OLDU

Baba Yakup K. ise olaydan sonra karakola giderek suç aletiyle birlikte teslim oldu. Burada gözaltına alınan şüpheli baba, Konya Numune Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Şüpheli Yakup K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:26
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