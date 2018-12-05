Evgeny Grinko,İstanbul'da konser verecek

İSTANBUL (AA) - Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, 8 Aralık'ta İstanbul'da hayranlarıyla buluşacak.

Grinko, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda, 8 Aralık Cumartesi sahne alacak.

Moskova'nın yakınında Zhukovsky kasabasında büyüyen ve kısa sürede adını tüm dünyaya duyuran genç piyaniste sahnede 5 müzisyen eşlik edecek. Sanatçı, konserlerinde piyanonun yanı sıra gitar ve davul da çalıyor.

"Valse" adlı şarkısıyla beğeni kazanan sanatçı, ilk bestesini 16 yaşındayken yaptı.

Evgeny Grinko, 2015'te yayımlanan "Silent Like Water" adlı kısa albümünün kayıtlarını İstanbul'da gerçekleştirdi.