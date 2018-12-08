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Evgeny Grinko, CRR'de konser verdi

İstanbul'da hayranlarıyla buluşan Rus müzisyen, gitar, davul ve piyano performansıyla beğeni topladı- Evgeny Grinko:- "Benim için her enstrümanın ayrı bir yeri var. Piyanoda daha zarif ve ince duygular gösteriliyor, vurmalılarda coşkulu ritimlerle farklı duygular ortaya çıkabiliyor. Gitarı ise daha çok eşlik etmek için kullanıyorum"

08 Aralık 2018 Cumartesi 23:13
Evgeny Grinko, CRR'de konser verdi

İSTANBUL (AA) - Rus müzisyen, piyanist ve davulcu Evgeny Grinko, hayranlarıyla bir araya geldi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey Konser Salonunda sahne alan Grinko'ya çelloda Yana Chekina, akordiyonda Evgeniya Popova, viyolada Pavel Matckevic, kemanda ise Vlada Poniatovskaia ve Anna Romanova eşlik etti.

AA muhabirine değerlendirmede bulunan Grinko, 16 senedir müzikle ilgilendiğini, Türk müzikseverlerle buluşmaktan çok mutlu olduğunu söyledi.

Grinko, konserde eski ve yeni albümlerindeki çalışmaların yanı sıra bestelenmiş ama henüz hiçbir albümde yer almamış eserlerin dinleyiciyle buluştuğunu kaydetti.

İstanbul'da ondan fazla konser verdiğini anımsatan Grinko, eski ve yeni Türk müzisyenleri takip ettiğini, isimlerini bilmese dahi Türkiye'deki bazı grupların çalışmalarını da beğendiğini anlattı.

Gitar, davul ve piyano çalan Grinko, "Benim için her enstrümanın ayrı bir yeri var. Piyanoda daha zarif ve ince duygular gösteriliyor, vurmalılarda coşkulu ritimlerle farklı duygular ortaya çıkabiliyor. Gitarı ise daha çok eşlik etmek için kullanıyorum." dedi.

- Piyano dinletileri ilgi gördü

Hayranlarının salonu tamamen doldurduğu konserde, sanatçının eserlerine ilişkin açıklamaları ve kendisine eşlik eden müzisyenlerle konuşmaları beğeni topladı.

Konserde "Seperation", "Sail On The Roof", "Noir", "Epilogue" ve "The Great Escape", "Field(Polyushka Polye)" enstrümental eserlerin yanı sıra "Other Child Room", "Winter Sunshine" ve "Marina" isimli solo piyano dinletiler yer aldı.

Moskova'nın yakınında Zhukovsky kasabasında büyüyen ve kısa sürede adını tüm dünyaya duyuran genç piyaniste sahnede 5 müzisyen eşlik edecek. Sanatçı, konserlerinde piyanonun yanı sıra gitar ve davul da çalıyor.

Evgeny Grinko, 2015'te yayımlanan "Silent Like Water" adlı kısa albümünün kayıtlarını İstanbul'da gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 23:13
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  2. Evgeny Grinko
  3. konser
  4. piyano

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