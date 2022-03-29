Demokratik yollardan Tayyip Erdoğan’ı devirmek için;

6+1 Yuvarlak poker masası yeterli değil. Ekonomik kıskaç, doktorları kışkırtarak sağlık sistemini çökertmek, devlet memurlarını, bürokratları tehdit etmek ve birbirine düşürmek, mega projeleri, savunma sanayii hamlelerini sulandırarak küçümsemek, dini panel ve konferanslar düzenlemek..vs. asla yeterli değil.

ABD, kirlenen sümüklü din motifli mendillerini çöpe atmadan önce;

Yeni mendillerini, arka cepte hazırda tutmak ve sahaya sürme planları da önemli. (Şu anda açığa çıkanlar: Alparslan Kuytul, Mustafa İslâmoğlu)

Evet, bilinen operasyonlar başlamıştır. Allah fırsat vermesin inşallah.

DOKTORLARIMIZIN DİKKATİNE

Bir kere şunu hemen ifade edeyim. Doktorluk, kutsal bir meslektir.Sadece doktorluk değil; Her meslek, kendi alanından başka mecralara taşırılmadığı ve hakkıyla icra edildiği sürece kutsaldır.

Türk Tabipler Birliği Başkanı’nın “Selahattin Demirtaş Tahliye Edilmelidir” tivitini kınıyorum. Bu sözde birliğin; diğer birçok siyasi, ideolojik ve meslekleriyle hiç alakası olmayan çirkin, agresif ve nefret söylemleri doğru değildir. Değerli doktorlarımız. Ben bir öğretmen emeklisiyim. Onlarca doktor talebelerim var. Meslek etik ilkelerinden taviz vermeden hizmetinizi sürdürmeniz; hastalarınızın rakibi değil, avukatı olduğunuz bilinciyle hareket etmek size yakışır.

Özlük ve diğer her türlü haklarınızı tabi ki arayacaksınız. Lakin bir avuç provakotörün tuzağına düşmeyin lütfen.

Sadece mesleğinizle ilgili;

Aksatmalara ve hasta mağduriyetlerine sebebiyet vermeden, her türlü makul hak/hukuk arayışında yanınızdayız. Her mesleğin tortuları, imalat artıkları var.Muğla’daki Uzman Çavuşumuzu da, sizi de seviyoruz.