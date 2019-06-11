0553 313 94 23

Eve giren yılanlar korkuttu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ilçe merkezine yakın köylerde yılan paniği baş gösterdi.

11 Haziran 2019 Salı 12:10
Eve giren yılanlar korkuttu

Siirt’in Kurtalan ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte ilçe merkezine yakın köylerde yılan paniği baş gösterdi. Daha çok tarlada görülen yılanlar, evlerin içine girerek vatandaşları tedirgin etmeye başladı.


İlçedeki kırsal mahallelerde haftada iki kez yılan gördüklerini belirten vatandaşlar, yılanların zehirli olma tehlikesine karşı çok dikkatli davrandıklarını söyledi. Evlerinde daha önce hiç yılan görmediklerini kaydeden Gözpınar köyü sakinlerinden Ahmet Çekin, zehirli ve tehlikeli oldukları için yılanları öldürmek zorunda kaldıklarını dile getirdi. Çekin, "Sıcak havalar birden bastırdı. Daha önce yılanları bağ, bahçede görüyorduk, şimdi evde görünce baya şaşırdık. Oldukça da büyük yılanlar. Bizde bu duruma alışık değiliz, yılanların zehirli olup olmadığını da bilmiyoruz. Yetkililerden yılanlara karşı tedbir almasını istiyoruz” dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 12:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Konya’da 3. yüzyıla dayanan tarihi ‘Antik Kent’ turizme kazandırılacak
    1. Konya’da 3. yüzyıla dayanan tarihi..
    2. Sinop’ta boğulmalara karşı önlem
    3. (Özel) Mersin’de son 5 yılda denizden..
    4. Karar yazarı Akif Beki rakı masası ile..
    5. 610 milyonluk filoya rağmen vergi..
    6. Mavi fularlılar Kırgız mahallesinde
    7. KMÜ’den psikolojik danışmanlık ve..
    8. Sivas'ta minibüs şarampole devrildi:..
    9. Eskişehir’de FETÖ operasyonu
    10. Fransa Ulaştırma Bakanından..
    11. Pıhtı hayatı tehdit ediyor
    12. İstanbul Havalimanı, bayram tatilinde..
    13. Yüz estetiğinde ’’endoskopi’’ avantajı
    14. Kars’ta Jandarmanın 9 günlük tatil..
    15. Kazım Arslan’ın ismi parka verilecek
    16. Uzun süren omuz ağrılarına dikkat
    17. Otomotiv pazarı yılın ilk 5 ayında..
    18. PKK destekçilerine dev operasyon! 33..
    19. Adliye karşısında şüpheli valiz paniği
    20. Başkan Yüce, Belpaş’ta düzenlenen..
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Ve proje raydan çıktı
    Ve proje raydan çıktı