Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

DÜZCE (AA) - Düzce'de eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı. Alınan bilgiye göre, Körpeşler Mahallesi 1474. Sokak'ta bir evde yılan olduğu ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti. Ekiplerce yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, daha sonra Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirildi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yılan, şehir merkezinden uzak bir alanda doğaya bırakıldı.

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