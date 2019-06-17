Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı

Eve giren yılanı itfaiye ekipleri yakaladı17 Haziran 2019 Pazartesi 17:37
DÜZCE (AA) - Düzce'de eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Körpeşler Mahallesi 1474. Sokak'ta bir evde yılan olduğu ihbarı üzerine itfaiye ekipleri harekete geçti.
Ekiplerce yakalanan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki yılan, daha sonra Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne getirildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen yılan, şehir merkezinden uzak bir alanda doğaya bırakıldı.
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