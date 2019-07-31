Eve giren yılanı itfaiye ekipleri çıkardı Elazığ’ın Sivrice ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesi Akbuğday Köyü’nde müstakil evin mutfağına yılan girdi. Yılandan gören ev sahipleri durumu, itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mutfağa giren yılanı yakaladı.

Yılan, ekipler tarafından tekrar doğaya bırakıldı.

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