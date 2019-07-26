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Eve giren yılanı itfaiye çıkardı

Kayseri’nin Bünyan İlçesindeevin mutfak dolabına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.

26 Temmuz 2019 Cuma 17:26
Eve giren yılanı itfaiye çıkardı

Kayseri’nin Bünyan İlçesindeevin mutfak dolabına giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak doğaya bırakıldı.


Kayseri’nin Bünyan ilçesine bağlı Güllüce mahallesinde meydana gelen olayda Tuncay Eşme, evinin mutfak dolabında yılan olduğunu gördü. Bir süre uğraşmasına rağmen yılanı çıkaramayan eşme itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler, dolaptaki yılanı çıkararak doğaya saldı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 17:26
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