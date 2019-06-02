Eve giren yılanı itfaiye çıkardı
Kayseri’nin Develi ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldı.02 Haziran 2019 Pazar 09:58
Kayseri’nin Develi ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldı.
Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Zile mahallesinde meydana gelen olayda Musa Akpınar, evinin mutfak dolabında yılan olduğunu gördü. Bir süre uğraşmasına rağmen yılanı çıkaramayan Akpınar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler, dolaptaki yılanı çıkararak doğaya saldı.
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