Eve giren yılanı itfaiye çıkardı Kayseri’nin Develi ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldı.

Kayseri’nin Develi ilçesinde eve giren yılan, itfaiye ekipleri tarafından yakalanarak çıkarıldı.

Kayseri’nin Develi ilçesine bağlı Zile mahallesinde meydana gelen olayda Musa Akpınar, evinin mutfak dolabında yılan olduğunu gördü. Bir süre uğraşmasına rağmen yılanı çıkaramayan Akpınar, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Eve gelen ekipler, dolaptaki yılanı çıkararak doğaya saldı.

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