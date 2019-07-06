Eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı
Hatay’ın Payas ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.06 Temmuz 2019 Cumartesi 10:38
Hatay’ın Payas ilçesinde bir eve giren yılan itfaiye ekiplerince yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Hatay’ın Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi Dönmez Sokakta bir evin oturma odasına giren yılanı fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Payas itfaiye ekipleri, getirdikleri yılan yakalama aparatı ile yılanı canlı yakaladı. Yakalanan yılan bir torba içerisine konularak doğaya bırakılmak üzere götürüldü.
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