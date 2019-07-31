Eve giren yılan etkisiz hale getirildi
Adıyaman’da bir eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.31 Temmuz 2019 Çarşamba 16:18
Adıyaman’da bir eve giren yılan itfaiye ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi.
Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 2775. Sokakta Erdal Çirkin’e ait evde yılan gören aile fertleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri evin içinde yaptığı aramada yılanı gizlendiği yerde bularak etkisiz hale getirdi.
Yılanın yakalanmasıyla birlikte aile fertleri rahat bir nefes aldı.
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