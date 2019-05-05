Eve giren sincabı itfaiye ekipleri yakaladı

BOLU (AA) - Bolu'da, eve giren sincap itfaiye ekipleri tarafından yakalandı. Alınan bilgiye göre, Borazanlar Mahallesi Gülseven Sokak'ta oturan Soner Durmuş, itfaiye ekiplerini arayarak, evinde bir sincabın dolaştığını bildirdi. Bunun üzerine daireye gelen ekipler, koltuk ve kanepelerin arasında sincabı aramaya başladı. Yeri tespit edilen sincap, 20 dakika süren çabanın ardından yakalanarak kafese konuldu. Eve açık olan pencereden girdiği belirlenen sincap, daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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