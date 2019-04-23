0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Eve gelmeyen eşini ağaçta asılı halde buldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir kişi eşi tarafından fındık bahçesinde ağaçta asılı halde bulundu.

23 Nisan 2019 Salı 23:58
Eve gelmeyen eşini ağaçta asılı halde buldu

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde bir kişi eşi tarafından fındık bahçesinde ağaçta asılı halde bulundu.



Olay, Çamcılar köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşam evine gelmeyen Nedim Ayhan’ın (60) eşi Fatma Ayhan kocasını bulmak için fındık bahçesine gitti. Bahçede eşini ağaçta asılı halde bulan Fatma Ayhan sinir krizi geçirdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Nedim Ayhan’ın cesedi, Cumhuriyet Savcısının olay yeri incelemesinden sonra otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 23:58
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gül bitkisi nasıl çoğaltılır?
    1. Gül bitkisi nasıl çoğaltılır?
    2. YKS 2019 ne zaman? ÖSYM YKS 2019..
    3. Barcelona ikinci yarıda açıldı
    4. Akkuzulu köyü muhtarından Kılıçdaroğlu..
    5. Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çocuklarla..
    6. Kılıçdaroğlu'na yumruk atan şehit..
    7. Cezayir'de Buteflika'nın partisi FLN..
    8. TÜRSAB'ın GAP gezisi
    9. Hindistan'da şiddetli deprem!
    10. İstanbul-Bodrum uçağında korku dolu..
    11. Ömerli kırsalında terör saldırısı
    12. Bakan Pakdemirli, Balkan çiftçi..
    13. Eski Brezilya Devlet Başkanı Lula’nın..
    14. Tren hemzemin geçitte otomobile..
    15. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk..
    16. Karabük’te düzenlenen çocuk şenliğinde..
    17. Washington'da "Hacivat ve Karagöz"..
    18. Meksika'da yüzlerce göçmen gözaltına..
    19. Osman Sarıgün adli kontrol şartıyla..
    20. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Nisan 2019
    21. Kırgızistan’da ebru sanatı resim..
    22. Siyonistler dünyayı zehirlemeye devam..
    23. Eve gelmeyen eşini ağaçta asılı halde..
    24. Otoyolda tanker ile tır çarpıştı: 1..
    25. Almanya Kupası'nda ilk finalist Leipzig
    26. Fas hükümetine "açlık grevindeki..
    27. TEM’de kontrolden çıkan araç..
    28. CHP Genel Başkanı Kemal..
    29. Ülke şokta! Belediye başkanı öldürüldü
    30. Tottenham Hotspur'a tek golle yetti
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!
    Kılıçdaroğlu'na yumruk atan kişinin ifadesi ortaya çıktı!
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Erdoğan'dan bomba açıklama! HDP kapatılıyor mu?
    Perinçek ezber bozdu
    Perinçek ezber bozdu
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    Dünya gündemine bomba gibi düştü! Tek seferde 37 kişi idam edildi
    “CHP’liler aslanlar gibi çıksın, desin ki...”
    “CHP’liler aslanlar gibi çıksın, desin ki...”

    Günün Karikatürü

    24 Nisan 2019
    Komutan tokalaşmadı! HDP'lilerin elleri havada kaldı
    Komutan tokalaşmadı! HDP'lilerin elleri havada kaldı
    İbretlik olay! Zina için çağırıp parasını gaspetti
    İbretlik olay! Zina için çağırıp parasını gaspetti