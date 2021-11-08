  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Eve aldıkları köpek yavrusu tilki çıktı: Mahalledeki tavukları...
Aktüel

Eve aldıkları köpek yavrusu tilki çıktı: Mahalledeki tavukları...

Peru'nun başkenti Lima'da bir ailenin yavruyken beslemek için eve aldığı köpek, olgunlaştıkça mahalledeki tavuk ve ördekleri kovalamaya başladı. Bu sayede alınan köpek yavrusunun tilki olduğu anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-08 12:52:00 -
Eve aldıkları köpek yavrusu tilki çıktı: Mahalledeki tavukları...

Peru'nun başkenti Lima'da Maribel Sotelo ve ailesi, geçen aylarda küçük bir dükkandan bir köpek yavrusu aldı.Hayvan ilk başlarda mahalledeki diğer köpeklere yabancılık çekmedi, ancak büyümeye başlamasıyla aile, bir şeylerin yanlış gittiğini fark etti.Ailenin 'Run Run' adını verdiği 'köpek', mahalledeki tavuk ve ördekleri avlamak için kovalamaya başlayınca mahalleli öfkelendi. Daha sonra hayvanın, bir And tilkisi olduğu ortaya çıktı.

Sotelo, oğlunun hayvanı yaklaşık 6 ay önce 13 dolara petshop'tan satın aldığını söyledi.
Tilkinin öldürdüğü hayvanların sahiplerine zararlarını karşılamak için para ödemek zorunda kaldığından yakınan Sotelo, "Bir kadın bize bunun 3 büyük kobay yediğini söyledi" ifadelerini kullandı.

Evden kaçmış

'Run Run' birkaç gün önce evden kaçtı ve sahipleri, polis ve Devlet Ulusal Orman ve Yaban Hayatı Teşkilatı (SERFOR) yetkilileri, onu özel bir barınağa ya da hayvanat bahçesine götürmek üzere aramaya başladı.
SERFOR'da veteriner ve vahşi yaşam uzmanı olarak görev yapan Walter Silva, Reuters'e yaptığı açıklamada, birçok vahşi hayvanın; 'tacirler' tarafından Loreto, Ucayali ve Madre de Dios gibi Amazon bölgelerinden kaçırılarak Lima'da yasadışı olarak satıldığı bilgisini paylaştı.
'Birçok tür yavruyken yakalanıyor, anne-babaları öldürülüyor'
Silva, "Yabani hayvan ticareti bu neticeleri beraberinde getiriyor. Birçok tür yavruyken yakalanıyor. Bunun için anne-babayı öldürüyorlar ve bu yavrular, gayri resmi pazarlarda yasadışı olarak satılıyorlar" ifadelerini kullandı.
SERFOR'un bu yıl Lima'da yabani hayvanlara el koymak için 128 operasyon gerçekleştirdiğini de sözlerine ekledi.
Veteriner, SERFOR'un bu yıl Lima'daki vahşi hayvanlara el koymak için 128 müdahale gerçekleştirdiğini söyledi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
O ülkeden Türkiye ve Erdoğan'a 'yardım' çağrısı: İç savaş an meselesi
Gündem

O ülkeden Türkiye ve Erdoğan'a 'yardım' çağrısı: İç savaş an meselesi

Bosna Hersek'teki Sırpların lideri Dodik'in "bağımsız ordu kuracağını" ilan etmesinden sonra Balkanlarda iç savaş endişesi arttı. Bosna'daki..
Türkiye'den İtalya rekoru!
Ekonomi

Türkiye'den İtalya rekoru!

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı, geçen ay 2020'nin aynı dönemine kıyasla yüzd..
Dünyanın sonuna ilişkin çarpıcı açıklama! Sadece o 5 ülke ayakta kalacak
Aktüel

Dünyanın sonuna ilişkin çarpıcı açıklama! Sadece o 5 ülke ayakta kalacak

Bilim insanları tarafından yapılan araştırmada ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Yapılan araştırmada dünyanın sonu geldiğinde sadece Yeni Zelan..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay