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Evden ve otodan hırsızlık yapan 3 kişitutuklandı

Başakşehir’de evden ve otodan hırsızlık yapan 3 kişi yaşanan kovalamaca sonunda "Gece Kartalları" tarafından yakalandı.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:36
Evden ve otodan hırsızlık yapan 3 kişitutuklandı

Başakşehir’de evden ve otodan hırsızlık yapan 3 kişi yaşanan kovalamaca sonunda "Gece Kartalları" tarafından yakalandı. Yoklama kaçağı ve farklı suçlardan aranması olan şahıslar, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.


Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı “Gece Kartalları" olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri 3 Haziran günü Güvercin Mahallesi’nde yaşanan "evden hırsızlık" ve "otodan hırsızlık" olayları ile ilgili çalışma başlattı.Yapılan çalışmalar sonunda eşkal bilgilerinden tespit edilen şahıslar, aynı mahallede bulunan bir sokakta fark edildi. Şahıslar "dur" ihtarı sonrası, plaka bilgilerinde oynama yaptıkları araca binerek kaçmaya başladı. Kovalamaca sonunda yakalanan Y.E. (20), B.S. (29) ve A.G. (29) gözaltına alındı. Şahısların kaçarken attıkları 2 iş eldiveni, 2 maske, 1 bere, 1 kazak ve 1 pantolon muhafaza altına alındı.



İnşaat malzemeleri ile yakalandılar


Şahısların üzerinde ve araç içerisinde yapılan aramasında ise 3 amfi, 2 hoparlör, 1 oto DVD çalar, 1 adaptör, 1 dizüstü bilgisayar, 1 askı masası, 24 adet içerisinde inşaat malzemesi bulunan koli, 4 baret, 3 fosforlu yelek, 2 priz ve 1 uzatma kablosu ele geçirildi.



Şahıslar tutuklandı


Şahısların emniyette yapılan sorgusunda B.S. isimli şahsın yoklama kaçağı olduğu, Y.E.’nin ise yoklama kaçağı ve hırsızlık suçundan arandığı, A.G.’nin de 12 farklı suçtan aranmasının ve hırsızlık suçundan kaydının olduğu tespit edildi. Emniyette işlemleri tamamlanan şahıslar sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:36
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