Evden terlikle çıktı, bir daha geri dönmedi

Altuntabak Mahallesi'nde yaşayan Erkan ve Melek Ünlü çiftinin iki çocuğundan en büyüğü olan Atatürk Endüstri Meslek Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Serkan Ünlü geçtiğimiz Salı günü terlikle 'çarşıya gidiyorum' diyerek evinden ayrıldı. Ünlü'nün uzun süre eve dönmemesi üzerine aile aramaya başladı. Aramalardan bir sonuç alamayan aile durumu polise bildirdi. Aile, cep telefonunu sattığı öğrenilen çocuklarından gelecek iyi haberi bekliyor.

"SEN BENİ BİR GÜN GÖRMEZSEN DAYANAMAZDIN"

Anne Melik Ünlü gözyaşları içerisinde oğluna seslenerek, "Ne yaptıysan da ben seni seviyorum. Bana bunu yapma Serkan sen beni bir gün görmezsen dayanamazdın. Evine gel yavrum, evine gel Serkan'ım her şeyinle kabul ederim ben seni. Her ne yaptıysan beraber çözelim, sen bir şey yapmadın eminim biliyorum" dedi.

En son oğluyla Salı günü görüştüğünü anlatan acılı anne, "Daha da görmedim onu giderken. Birine bir şey söylememiş. Serkan'ımı istiyorum ben, başka bir şey istemiyorum. Söylediği hiçbir sorunu yoktu bana hiçbir şey söylemedi. Çarşıya gidiyorum diye çıktı ayakkabılarını bile giymemiş. Kaçırmış da olabilirler, hayati tehlikesi de olabilir. Korkuyorum. Yanıma gelip kucağıma oturana kadar da korkacağım. Her şeyden korkuyorum. Oğlumu istiyorum. Duyanlar görenler Allah rızası için haber versin" diye konuştu.