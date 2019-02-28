Evden hırsızlık yapan şahıs tutuklandı Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipler, ikametten hırsızlık yapan bir şahsı yakalandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü ekipler, ikametten hırsızlık yapan bir şahsı yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 2 Ocak günü saat 13.30 sıralarında Vişnelik Mahallesi’nde meydana gelen ikametten hırsızlık olayları sonrası polis ekipleri çalışma başlatmıştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmalar sonucunda, olayları gerçekleştiren şahsın Y.Y. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, dün aranan şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri akabinde Eskişehir Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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