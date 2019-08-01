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"Evden hırsızlık" şüphelisi iki kadın tutuklandı

01 Ağustos 2019 Perşembe 14:02
"Evden hırsızlık" şüphelisi iki kadın tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bir evden 2 bin 500 lira çaldığı gerekçesiyle gözaltına alınan iki kadın tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, 19 Mayıs Mahallesi'nde oturan B.A'nın evinden 2 bin 500 lirasının çalındığını bildirmesi üzerine çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Kayıtlarda, şüpheli 3 kadının binaya girdikleri, çaldıkları parayla binadan çıktıkları ve bir marketten alışveriş yaptıktan sonra ayrıldıkları görülüyor.

Ekipler, düzenlenen operasyonla zanlılardan Ş.G. (24) ve U.T'yi (21) yakaladı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 14:02
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