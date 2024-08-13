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Avrupa Evden çalışma kalıcı oldu
Avrupa

Evden çalışma kalıcı oldu

Yeniakit Publisher
2024-08-13 09:54:00 -
Evden çalışma kalıcı oldu

Ofislere geri dönüş tartışmalarına rağmen, birçok şirket evden çalışmadan vazgeçmek istemiyor. Bilgi teknolojileri sektöründeki firmalar başı çekiyor.

Almanya'da koronavirüs pandemisi döneminde yaygınlaşan evden çalışma uygulaması, tartışmalara rağmen kalıcı oluyor. Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (ZEW) ofise dönüş araştırmasına göre, bilgi teknolojileri sektöründeki firmaların yüzde 82'sinde çalışanlar, haftada en az bir gün evden iş yapıyor. İmalat sektöründe ise bu oran yüzde 48. Pandemi öncesi bilişim sektöründeki şirketlerde oran yüzde 48, imalat sektöründe ise yüzde 24 seviyesindeydi. Son aylarda SAP yazılım şirketi gibi firmalarda ofise dönüş tartışması yaşanmıştı. FRANKFURT

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