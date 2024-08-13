Evden çalışma kalıcı oldu

Almanya'da koronavirüs pandemisi döneminde yaygınlaşan evden çalışma uygulaması, tartışmalara rağmen kalıcı oluyor. Ekonomik Araştırma Enstitüsü'nün (ZEW) ofise dönüş araştırmasına göre, bilgi teknolojileri sektöründeki firmaların yüzde 82'sinde çalışanlar, haftada en az bir gün evden iş yapıyor. İmalat sektöründe ise bu oran yüzde 48. Pandemi öncesi bilişim sektöründeki şirketlerde oran yüzde 48, imalat sektöründe ise yüzde 24 seviyesindeydi. Son aylarda SAP yazılım şirketi gibi firmalarda ofise dönüş tartışması yaşanmıştı. FRANKFURT