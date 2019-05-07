Evden 5 bin lira değerinde altın çalan 1 kişi yakalandı Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir ikametin kapı göbeğini patlatarak içeri girip 5 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir ikametin kapı göbeğini patlatarak içeri girip 5 bin lira değerinde altın çalan şüpheli yakalandı.

Olay, Manavgat ilçesinin Yukarı Hisar Mahallesi Tugayoğlu Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre ihbar üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, çevredeki güvenlik kameralarından hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen 2 kişiyi tespit etti. Hırsızların yakalanmaları için çalışma başlatan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, T.O. isimli hırsızlık zanlısını yakaladı. T.O., emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.