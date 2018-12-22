Evdeki tüfekle kendini vuran çocuk ağır yaralandı

İddiaya göre, Bartın’ın Kutlubeyyazıcılar köyünde Ramis ve Şaziye Oruç çiftinin 15 yaşındaki çocukları A.O., evde bulunan tüfekle oynarken kazayla kendisini vurdu.

Silah sesi üzerine odaya giren aile, çocuklarını kanlar içinde yerde yatarken buldu.

Ağır yaralanan çocuk, olay yerine gelen ambulansla Bartın Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kafasından ve ellerinden ağır şekilde yaralandığı öğrenilen A.O., hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından Ankara’ya sevk edildi.

Hastane önüne gelen çocuğun ailesi ve akrabaları sinir krizleri geçirdi. Çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.