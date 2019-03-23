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Evdeki milyonları hırsızlar götürdü

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir eve giren hırsızlar evin gizli bölmesinde saklı yaklaşık 2 milyon TL değerinde olduğu tahmin edilen para ve altınları çalarak kayıplara karıştı.

23 Mart 2019 Cumartesi 09:30
Evdeki milyonları hırsızlar götürdü

Aydın’ın Kuşadası ilçesindeki bir eve giren hırsızlar evin gizli bölmesinde saklı yaklaşık 2 milyon TL değerinde olduğu tahmin edilen para ve altınları çalarak kayıplara karıştı.


Edinilen bilgiye göre, Kuşadası’nda M.K isimli şahsın evinin ahşap kapısının kilidini kırarak eve giren hırsız veya hırsızlar evden değerli eşyaları çalmak istedi. Hırsızlar evin yatak odasında bulunan gizli bölmeyi buldu. Gizli bölmeyi açan hırsızlar, ev sahibinin burada sakladığı 90 bin euro, 20 bin dolar, 8 takım altın set, 100 adet çeyrek ve yarım altın, 30 adet altın bileziği çantaya koyarak kayıplara karıştı. Kuşadası Asayiş Büro Amirliği’ne bağlı ekipler ev sahibi M.K’nın ihbarı üzerine hırsızların yakalanması için çalışma başlattı. Evde yapılan incelemede, hırsızların kaçarken zemin katta bulunan güvenlik kamerası kayıt cihazını da sökerek yanlarında götürdükleri tespit edildi.


Polis hırsızların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 09:30
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