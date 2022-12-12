Evdeki kötü kokuları gidermenin yolları! Apar topar sizden tarif isteyecek! Göreceksiniz

Evinizdeki bu kötü kokuları gidermek için Kullanabileceğiniz dahiyane fikirleri sizler için sıraladık.

1. Mutfağınızda hoş bir koku bırakmak için portakal kabuklarını kullanın.

Portakal kokusunun, kötü bir ruh halini kaldırma etkisi vardır bunun yanı sıra, stresi azaltmak ve aynı zamanda mutfak için mükemmel oda parfümüne dönüşebilir. Portakal kabuklarını gece boyunca kurutun ve kuruyan kabukları ocakta veya yanan bir kibritle yakın. Bu sayede mutfağınız hoş bir aromayla kokacaktır.

2. Kabartma tozu kullanarak buzdolabınızdaki kokulardan kurtulun.

Buzdolabınızda her türlü yiyecek kokusu birikebilir. Çoğu zaman, buzdolabı spreyleri kokudan kurtulmak yerine kokuyu maskeler. Bu durumda, yapabileceğiniz en iyi yöntem kabartma tozunu kullanmaktır. İnatçı kokuları emer ve etkisiz hale getirir. Buzdolabınıza açık bir kutu kabartma tozu koyun ve yılda bir kez değiştirin.

3. Lavabo giderinden gelen kötü kokular

1 Yemek kaşığı karbonatı gidere dökün ve ardından, Bir limon veya portakal suyunu üstüne sıkın, biraz bekleyin ve suyu açın. Bu şekilde lavabodan gelen kötü kokuları anında gidermiş olacaksınız.

4. Kokmuş halılar için

Evcil hayvanlarınız varsa, bazen halıya işeyebilirler, bu da hoş olmayan bir koku bırakır. Bir sprey şişesinde 150 ml oksijenli su, 1 yemek kaşığı sirke ve 1 yemek kaşığı karbonatı karıştırın. Halıya püskürtün ve kurumasını bekleyin. Kuruduktan sonra, püskürtme yaptığınız bölgede bir tozun oluştuğunu göreceksiniz. Elektrikli süpürge ile süpürün ve tazeliğin tadını çıkarın.

5. Karbonat kullanarak yataklarınızın kokusunu giderin.

Yatağınızın üzerine bir elek yardımıyla kabartma tozu serpin. Daha sonra, yaklaşık 30 dakika bekletin. Ardından süpürün. Bir koku eklemek istiyorsanız, kabartma tozu serpmeden önce, istediğiniz esansiyel bir yağla karıştırabilirsiniz.

Bu yöntem , döşemeli ise kanepeniz için de kullanılabilir. Minderleri üstüne ve altına kabartma tozu serpin ve yaklaşık 15 dakika orada bırakın. Kanepenizin çok sert koktuğunu düşünüyorsanız, gece boyunca kabartma tozu bırakabilirsiniz. Daha sonra, kumaştan her şeyi çıkarmak için bir elektrikli süpürge kullanın.

6.Tuvalet Fırçasına Deterjan

Bazen tespit etmek zordur, ancak tuvalet fırçaları da banyoyu hoş olmayan kokularla doldurabilir. Tuvalet fırçanızın Standına sıvı sabun eklerseniz sorun kolayca çözülebilir . Sabun, fırçayı istendiği gibi kullandıktan sonra bakterileri öldürür ve kokuların daha fazla yayılmasını önleyebilir.

7. Kızarmış balık kokusundan kurtulun.

Bazı balık türleri kızartılırken o kadar güçlü kokar ki, davlumbazı açmak veya pencereyi açmak bile yardımcı olmaz. Bu durumda, balığı pişirdikten hemen sonra. 1 tencereyi ocağa alın ve bir bardak suyla karıştırılmış bir bardak sirkeyi kaynatın. Buharlı sirke, gelen balık kokusu ile mücadele eder ve sonunda mutfaktaki kötü kokunun kaldırılmasına yardımcı olur.

Doları bırakıp Evdeki Kötü Kokuları Gidermenin Yolları

Buna rağmen yine de kötü kokular oluşuyorsa koku giderici tabletler, en büyük yardımcımız. Ayrıca klozet ve lavabolara yarım bardak karbonat veya limon suyu dökmek, sonra bol suyla durulamak kötü kokuların emilmesini sağlayacaktır. Aynı işlemi beyaz sirkeyle de yapabilirsiniz.

Evde leş kokusu nasıl giderilir

Evinize girerken her zaman kötü bir koku fark ediyorsanız, belki de duvarları ve tavanları temizlemelisiniz. Bir sprey şişesine beyaz sirke ve ılık su koyun. Bu karışımı duvarlara püskürtün ve silin. Karışım, hem duvarları temizler hem de kötü kokuları giderir.

Leş kokusu nasıl giderilir: Bunun yanı sıra lavaboya kahve telvesi ve sonrasında kaynar su dökebilirsiniz. Bir bardak karbonatı veya limon suyunu banyonuzun uygun yere koyun.

Buzdolabı leş kokusu Nasıl Giderilir

Buzdolabınızı Esir Alan Kötü Kokulardan Kurtulmak İçin Bilmeniz Gereken Pratik Bilgi

Elma sirkesini suyla karıştırıp buzdolabına koyun.

Sirke kokusundan hoşlanmıyorsanız bir kaba karbonat koyarak buzdolabına yerleştirin.

Çay bardağına ya da küçük bir kaba az miktarda süt koyarak dolapta üstü açık şekilde bekletin.