Tek derdi küçük yaştan beri ailesinin geçimini biraz daha kolaylaştırmak için bulduğu her işte çalışmış!

Bilgisi dahilinde, Allah’a iyi bir kul olarak yaşamaya çalışan, ahlaklı dürüst!

Çevresine yük olmaktan kaçınan, ama varlığı nispetinde yardımcı olmaya! Allah rızası için, hısım akrabaya yakın duran! Saygılı! Yokluğunu kimseye belli etmeyen, yağında kavrulmaya çalışan, başkasından istemeyen, bolluğu pek görmemiş!

Dar gelirli, hastalıkları olan güçsüz çilekeş bir BABA...

Eş psikolojik rahatsız!

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Askerden kaçan! Tembel çalışmayan! Uyuşturucuya müptela! En düşük emekli maaşı ile geçinen babadan her gün 400 TL isteyen, verilmediğinde, evdeki eşyaları satan! Kapı çerçeveyi kıran! Anaya babaya el kaldıran! Bıçakla ölümle tehdit ve küfür eden! Ellerinde cüzdanları zorla soyan, Güçlü kuvvetli, uzun 25 yaşlarında hayırsız bir evlad!

Eş oğluna çok düşkün, annesi ile sırdaş, babadan gizli saklısı var denen, anasının bile güvenmediği, yetişkin, ev geçimine katkı veren babanın tek ona kıyamadığı, yapabildiği çeyizleri bile müptela abi tarafından satılan, kız evladı!

Evladı şikayet ediyorlar! Kendi isteği olmadan tedaviye almayan! Her seferinde serbest bırakarak, zulmü seyreden bir devlet sistemi!

Zulümden hicret!